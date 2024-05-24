В Турции не нашли доказательств заговора против властей, сообщили СМИ

АНКАРА, 24 мая — РИА Новости. Расследование правоохранительных органов Турции не выявило доказательств, подтверждающих заговор против властей страны в силовых структурах, сообщает газета Hurriyet.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное заседание с главами разведки и министерства юстиции после предупреждения о возможной попытке госпереворота. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о намерении выявить структуры, работающие против властей и народа. До этого были уволены и задержаны сотрудники полиции в управлении безопасности Анкары по обвинению в связях с преступной организацией.
«Главная прокуратура Анкары и следователи Министерства внутренних дел завершили расследование обвинений в “попытке переворота”, выдвинутых в заявлениях Сердара Сертчелика (второго человека в преступной организации Айхан Бора Каплана — ред.). В результате расследования не было найдено никаких доказательств, подтверждающих обвинения в попытке переворота», — пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
При этом, по его словам, версия о том, что мафия пыталась провести операцию против правящей партии страны (Ak Parti) остаётся в силе.
«На данный момент утверждение о том, что руководители полиции пытались совершить переворот против партии, используя мафию, не нашло подтверждения в результате расследования, проведённого прокуратурой и следователями. Однако утверждение о том, что мафия пыталась провести операцию против партии, остаётся в силе», — уточняет издание.