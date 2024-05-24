В Турции не нашли доказательств заговора против властей, сообщили СМИ

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное заседание с главами разведки и министерства юстиции после предупреждения о возможной попытке госпереворота. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о намерении выявить структуры, работающие против властей и народа. До этого были уволены и задержаны сотрудники полиции в управлении безопасности Анкары по обвинению в связях с преступной организацией.