Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Румыния предоставит Молдове пакет помощи для повышения энергетической независимости

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Правительство Румынии одобрило новый пакет помощи Республике Молдова, направленный на повышение энергической независимости, сообщил спикер парламента Игорь Гросу по итогам визита в Бухарест.

Источник: Sputnik.md

«Теперь, если мы не сможем обеспечить потребителей электроэнергии за счет собственного производства, производители из Румынии придут нам на помощь, как это было последние 2 года. Отныне весь процесс будет регулироваться экстренным постановлением, утвержденным румынским правительством», — написал Гросу в соцсети.

Он также заявил, что 2,5 миллиона евро кабмин Румынии направит на капитальную реконструкцию студенческого общежития № 3 государственного университета имени Б. П. Хашдэу в Кагуле.

Еще более двух миллионов евро поступит от Румынии на оснащение спецсредствами силовых структур Молдовы.

экономика
энергетика