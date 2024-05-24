Румыния предоставит Молдове пакет помощи для повышения энергетической независимости

«Теперь, если мы не сможем обеспечить потребителей электроэнергии за счет собственного производства, производители из Румынии придут нам на помощь, как это было последние 2 года. Отныне весь процесс будет регулироваться экстренным постановлением, утвержденным румынским правительством», — написал Гросу в соцсети.