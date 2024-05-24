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Высшая судебная палата Молдовы должна отменить приговор Илану Шору: На допросе в американском суде открылись новые обстоятельства

Появились новые обстоятельства, которых не было в 2014—2015 годы.

Источник: Комсомольская правда

Высшая судебная палата должна отменить приговор Илану Шору. Об этом заявил адвокат Денис Уланов.

Или как минимум вернуть так называемое «дело о миллиарде» на пересмотр. Появились новые обстоятельства, которых не было в 2014—2015 годы.

Только один из моментов: главный свидетель по делу — бывший чиновник Нацбанка Молдовы Матей Дохотару — сбежал из Молдовы в США. Обвинения против Илана Шора основаны на его показаниях.

Вся юридическая команда Шора добивалась допроса Дохотару долгие годы. Наконец, мы добились успеха. И на допросе в американском суде он не только не смог подтвердить свои показания, но и заявил, что действовал на основе предположений.

Эти ли не основание отменить приговор?