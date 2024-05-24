Беспрозванных предложил пересмотреть требования к глэмпингам и кемпингам

«Необходимо рассмотреть вопрос оборудования таких стихийных пляжей, популярных у жителей, обеспечить безопасность отдыхающим. Помимо этого, пересмотреть требования к строительству кемпингов и глемпингов, заложив обязательным условием организацию мест для купания. Со своей стороны, мы берем на себя обязательства по привлечению необходимого числа спасателей и добровольцев, которые будут контролировать ситуацию на месте, что позволит сократить риски, связанные с гибелью людей».