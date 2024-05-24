Ростов и Цзинань подписали договор о сотрудничестве в 2024—2026 годах

Об этом сообщает ТАСС.
На мероприятии присутствовали глава региона Василий Голубев, советник-посланник посольства РФ в Китае Сергей Краминцев.
Документ о сотрудничестве между двумя городами подписал сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко и вице-мэр Цзинаня Ян Ли.
Кроме того, стороны подписали ряд документов о сотрудничестве между компаниями и организациями двух стран.
Напомним, Ростов-на-Дону является городом-побратимом портового китайского города Яньтай и имеет партнерские связи с Цзинанем.
23 мая в Пекине открылись Дни Ростовской области. В столицу Китая прибыла донская делегация с участием губернатора региона, сотрудников администрации города, членов Заксобрания и представителей бизнес-сообщества.