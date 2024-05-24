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Ростов и Цзинань подписали договор о сотрудничестве в 2024—2026 годах

Ростов-на-Дону и административный центр провинции Шаньдуна город Цзинань заключили договор о продвижении двустороннего сотрудничества между городами в 2024—2026 годах. Документ был подписан в Пекине.

Об этом сообщает ТАСС.

На мероприятии присутствовали глава региона Василий Голубев, советник-посланник посольства РФ в Китае Сергей Краминцев.

Документ о сотрудничестве между двумя городами подписал сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко и вице-мэр Цзинаня Ян Ли.

Кроме того, стороны подписали ряд документов о сотрудничестве между компаниями и организациями двух стран.

Напомним, Ростов-на-Дону является городом-побратимом портового китайского города Яньтай и имеет партнерские связи с Цзинанем.

23 мая в Пекине открылись Дни Ростовской области. В столицу Китая прибыла донская делегация с участием губернатора региона, сотрудников администрации города, членов Заксобрания и представителей бизнес-сообщества.