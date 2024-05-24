В ЕС испугались последствий изъятия российских активов, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Страны ЕС опасаются, что в случае конфискации замороженных российских активов прибыль от них пойдет не на помощь Украине, а на решение внутренних проблем США, передает Politico.
«Надежность гарантий США будет иметь ключевое значение для возможности продажи (российских активов — пим. Ред.) со стороны ЕС. Действительно, некоторые страны-члены считают, что США фактически хотят использовать деньги ЕС для решения своих собственных внутриполитических проблем, поскольку предложение Вашингтона позволит выделять Украине дополнительные средства в обход Конгресса, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — пишет издание.
В Евросоюзе также опасаются, что подобные радикальные меры перечеркнут возможность любого дальнейшего диалога с Москвой. Более того, Брюссель не собирается помогать Вашингтону решать свои внутренние вопросы. Помимо этого, в ЕС обеспокоены возможным возвращением в Белый дом бывшего президента США Дональда Трампа. Как отмечает издание, Трамп вполне может прекратить любую помощь Киеву, а это ставит под вопрос механизм изъятия активов и его необходимость.
В ЕС действует решение, обязывающее европейские депозитарии переводить 90% чрезвычайных доходов, получаемых от замороженных на их счетах российских суверенных активов, в бюджет Евросоюза, который затем потратит эти средства на военную помощь Украине. В опубликованном в среду подробном решении Совета союза указывается, что депозитарии, которые ранее хранили чрезвычайные доходы от заблокированных российских активов на отдельных счетах, после уплаты национальных налогов на прибыль будут удерживать 0,3% от оставшейся суммы для дальнейшего управления активами, а 99,7% должны дважды в год перечислить в бюджет ЕС.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Европейский центробанк предупреждал, что любые манипуляции с российскими активами могут нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал «смотреть за пределы этого отдельного конфликта» и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы «тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать».
Американская администрация неоднократно заявляла о планах согласовать на саммите лидеров G7 в июне в Италии общий подход к использованию суверенных активов России. Договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на майских встречах глав минфинов «Большой семерки».