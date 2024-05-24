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Новосибирский губернатор посетил в Республике Беларусь автомобильные заводы

В рамках Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь продолжает работу представительная делегация во главе с губернатором Андреем Травниковым.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава региона и члены новосибирской делегации посетили крупные автомобильные предприятия Белоруссии — «БелАЗ» и «БЕЛДЖИ».

В ходе предыдущих рабочих поездок в Белоруссию Андрей Травников не раз обсуждал с представителями компании «БелАЗ» вопросы развития производственной кооперации с новосибирскими машиностроителями — правительство Новосибирской области оказывает содействие сотрудничеству.

Ранее был подписан меморандум о сотрудничестве, предполагающий использование в создании электроприводов литий-ионных аккумуляторных батарей, выпущенных новосибирской компанией «Лиотех-Инновации». Кроме того, между белорусским предприятием и новосибирским аэропортом достигнута договоренность об опытной эксплуатации аэродромной техники «БелАЗ».

Также белорусское предприятие заключило соглашение о сотрудничестве с новосибирской компанией «Сибэлектропривод» по освоению новых узлов для большегрузной техники.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, на заводе «БЕЛДЖИ» новосибирскому губернатору рассказали о выпуске легковых автомобилей (организован полный технологический цикл) в рамках белорусского проекта организации производства по сборке легковых автомобилей. Ключевой рынок экспорта автозавода — Российская Федерация.