Новосибирский губернатор посетил в Республике Беларусь автомобильные заводы

Ранее был подписан меморандум о сотрудничестве, предполагающий использование в создании электроприводов литий-ионных аккумуляторных батарей, выпущенных новосибирской компанией «Лиотех-Инновации». Кроме того, между белорусским предприятием и новосибирским аэропортом достигнута договоренность об опытной эксплуатации аэродромной техники «БелАЗ».