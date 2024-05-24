Новосибирский губернатор посетил в Республике Беларусь автомобильные заводы

Глава региона и члены новосибирской делегации посетили крупные автомобильные предприятия Белоруссии — «БелАЗ» и «БЕЛДЖИ».
В ходе предыдущих рабочих поездок в Белоруссию Андрей Травников не раз обсуждал с представителями компании «БелАЗ» вопросы развития производственной кооперации с новосибирскими машиностроителями — правительство Новосибирской области оказывает содействие сотрудничеству.
Ранее был подписан меморандум о сотрудничестве, предполагающий использование в создании электроприводов литий-ионных аккумуляторных батарей, выпущенных новосибирской компанией «Лиотех-Инновации». Кроме того, между белорусским предприятием и новосибирским аэропортом достигнута договоренность об опытной эксплуатации аэродромной техники «БелАЗ».
Как отметили в пресс-службе регионального правительства, на заводе «БЕЛДЖИ» новосибирскому губернатору рассказали о выпуске легковых автомобилей (организован полный технологический цикл) в рамках белорусского проекта организации производства по сборке легковых автомобилей. Ключевой рынок экспорта автозавода — Российская Федерация.