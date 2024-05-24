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МИД опроверг ужесточение порядка выдачи загранпаспортов за рубежом

Официальный представить МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения об ужесточении правил выдачи загранпаспортов за рубежом. Она напомнила, что основания для ограничения права на выезд установлены законом «О порядке выезда из РФ». В ч. 3 ст. 15 этого закона говорится, что загранпаспорт не оформляется, если гражданин проходит по делу подозреваемым или обвиняемым.

Источник: РИА "Новости"

«Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными», — подчеркнула госпожа Захарова (ее ответ опубликован на сайте МИДа).

Ранее несколько изданий со ссылкой на проект акта сообщали, что МИД России перестанет выдавать заграничные паспорта обвиняемым и подозреваемым, а также призванным на военную службу. Из заявления Марии Захаровой следует, что все эти основания для отказа в выдаче загранпаспорта уже есть в действующем законодательстве.

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