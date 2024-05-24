МИД опроверг ужесточение порядка выдачи загранпаспортов за рубежом

«Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными», — подчеркнула госпожа Захарова (ее ответ опубликован на сайте МИДа).
Ранее несколько изданий со ссылкой на проект акта сообщали, что МИД России перестанет выдавать заграничные паспорта обвиняемым и подозреваемым, а также призванным на военную службу. Из заявления Марии Захаровой следует, что все эти основания для отказа в выдаче загранпаспорта уже есть в действующем законодательстве.