МИД опроверг ужесточение порядка выдачи загранпаспортов за рубежом

Ранее несколько изданий со ссылкой на проект акта сообщали, что МИД России перестанет выдавать заграничные паспорта обвиняемым и подозреваемым, а также призванным на военную службу. Из заявления Марии Захаровой следует, что все эти основания для отказа в выдаче загранпаспорта уже есть в действующем законодательстве.