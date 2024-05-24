Орбан: Европа готовится к началу войны с Россией

Он напомнил, что перед двумя мировыми войнами в СМИ достаточно долго шла подготовка вступления в войну. Глава венгерского правительства полагает, что происходящее сейчас в Брюсселе и Вашингтоне является своего рода подготовкой настроений к возможному непосредственному конфликту.
«Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков».
Премьер также высказал мнение, что вероятность нападения кого-либо на страну НАТО чрезвычайно мала, при этом «речь не только о России, а о ком угодно». А разговоры, которые ведутся относительно «российской угрозы» со стороны Запада, являются маневром для подготовки к войне.
Также, по словам главы правительства, в штабе НАТО в Брюсселе сейчас пытаются определить, как альянс может принять участие в украинском конфликте.
Орбан подтвердил, что Будапешт не намерен принимать участие в действиях НАТО, которые могут напрямую вовлечь страны блока в конфликт на Украине и привести к прямому столкновению с Россией. В связи с этим правительство Венгрии проводит переоценку роли страны в альянсе.
Ранее Орбан заявлял, что страны Европы постоянно балансируют на грани войны с Россией и фактически «косвенная» война идет, так как Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и может дойти даже до отправки «миротворческих войск».
Глава правительства Венгрии ранее неоднократно критиковал стратегию Евросоюза по Украине и отмечал, что Брюссель уже практически ввязался в конфликт.