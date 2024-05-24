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Орбан: Европа готовится к началу войны с Россией

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о том, что Европа готовится к началу войны с Россией, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: AP 2023

Он напомнил, что перед двумя мировыми войнами в СМИ достаточно долго шла подготовка вступления в войну. Глава венгерского правительства полагает, что происходящее сейчас в Брюсселе и Вашингтоне является своего рода подготовкой настроений к возможному непосредственному конфликту.

«Спокойно можно говорить, что идет подготовка вступления Европы в войну, это происходит в СМИ и заявлениях политиков».

сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Премьер также высказал мнение, что вероятность нападения кого-либо на страну НАТО чрезвычайно мала, при этом «речь не только о России, а о ком угодно». А разговоры, которые ведутся относительно «российской угрозы» со стороны Запада, являются маневром для подготовки к войне.

Также, по словам главы правительства, в штабе НАТО в Брюсселе сейчас пытаются определить, как альянс может принять участие в украинском конфликте.

Орбан подтвердил, что Будапешт не намерен принимать участие в действиях НАТО, которые могут напрямую вовлечь страны блока в конфликт на Украине и привести к прямому столкновению с Россией. В связи с этим правительство Венгрии проводит переоценку роли страны в альянсе.

Ранее Орбан заявлял, что страны Европы постоянно балансируют на грани войны с Россией и фактически «косвенная» война идет, так как Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и может дойти даже до отправки «миротворческих войск».

Глава правительства Венгрии ранее неоднократно критиковал стратегию Евросоюза по Украине и отмечал, что Брюссель уже практически ввязался в конфликт.