Орбан: Европа готовится к началу войны с Россией

Премьер также высказал мнение, что вероятность нападения кого-либо на страну НАТО чрезвычайно мала, при этом «речь не только о России, а о ком угодно». А разговоры, которые ведутся относительно «российской угрозы» со стороны Запада, являются маневром для подготовки к войне.