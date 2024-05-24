Сейчас. Главком ВС Швеции сделал шокирующее признание о Путине

«Путин подготовил российскую экономику к войне так, как мы не можем. Россияне сейчас производят огромное количество военной техники, гораздо больше, чем мы можем поставить на Украину», — сказал он.
Бюден отметил, что у России по-прежнему больше военного потенциала и сил, которые они могут использовать против ВСУ, что еще больше обостряет ситуацию на местах.
Вместе с тем, он утверждает, что конфликт за последние несколько месяцев зашел в тупик, из-за этого он может затянуться на много лет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.