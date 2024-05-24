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Сейчас. Главком ВС Швеции сделал шокирующее признание о Путине

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россия производит больше оружия, чем Запад может поставить Украине, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью немецкой газете RND.

Источник: © РИА Новости

«Путин подготовил российскую экономику к войне так, как мы не можем. Россияне сейчас производят огромное количество военной техники, гораздо больше, чем мы можем поставить на Украину», — сказал он.

Бюден отметил, что у России по-прежнему больше военного потенциала и сил, которые они могут использовать против ВСУ, что еще больше обостряет ситуацию на местах.

Вместе с тем, он утверждает, что конфликт за последние несколько месяцев зашел в тупик, из-за этого он может затянуться на много лет.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.