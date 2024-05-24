Сейчас. Главком ВС Швеции сделал шокирующее признание о Путине

Бюден отметил, что у России по-прежнему больше военного потенциала и сил, которые они могут использовать против ВСУ, что еще больше обостряет ситуацию на местах.



Вместе с тем, он утверждает, что конфликт за последние несколько месяцев зашел в тупик, из-за этого он может затянуться на много лет.



Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.