Суд вынес новое решение по делу задержанного во Владивостоке американца

«Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила постановление Первомайского районного суда города Владивостока от 3 мая без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Приморского краевого суда.
Напомним, американский солдат Гордон Блэк обвиняется в краже у своей знакомой девушки, ради встречи с которой он специально прилетел из Южной Корее во Владивосток.
Между возлюбленными произошла ссора, в ходе которой Блэк нанес удары и украл деньги у девушки. Его задержали сотрудники полиции в гостинице 2 мая. В настоящее время он содержится в СИЗО.
Ранее о знакомстве и отношениях между возлюбленными рассказала мать задержанного. Также об отношениях с американцем рассказала и сама пострадавшая.