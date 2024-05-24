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Суд вынес новое решение по делу задержанного во Владивостоке американца

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая, ФедералПресс. Американец Гордон Блэк остается в СИЗО до 2 июля. Такое решение принял Приморский краевой суд во время рассмотрения апелляции защиты подозреваемого.

Источник: AP 2023

«Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила постановление Первомайского районного суда города Владивостока от 3 мая без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе Приморского краевого суда.

Напомним, американский солдат Гордон Блэк обвиняется в краже у своей знакомой девушки, ради встречи с которой он специально прилетел из Южной Корее во Владивосток.

Между возлюбленными произошла ссора, в ходе которой Блэк нанес удары и украл деньги у девушки. Его задержали сотрудники полиции в гостинице 2 мая. В настоящее время он содержится в СИЗО.

Ранее о знакомстве и отношениях между возлюбленными рассказала мать задержанного. Также об отношениях с американцем рассказала и сама пострадавшая.