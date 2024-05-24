Юрий Трутнев вручил госнаграду Денису Андрееву

Денис Андреев родился в г. Хабаровске, трудовую деятельность начал в 2009 году в администрации г. Хабаровска, прошёл путь от ведущего специалиста отдела департамента муниципальной собственности до заместителя мэра — председателя комитета по управлению Железнодорожным районом г. Хабаровска. В администрации президента Российской Федерации работает с мая 2020 года.