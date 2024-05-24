Юрий Трутнев вручил госнаграду Денису Андрееву

Указом президента за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга орденом Мужества награждён замполпреда ДФО Денис Андреев. В прошлом году он добровольцем ушёл в зону проведения СВО. Начал службу стрелком, возглавил разведгруппу приморского добровольческого отряда «Тигр» («Барс-22»), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу полномочного представителя президента в ДФО.
Группа работников аппарата полпреда ДФО, минвостокразвития и КРДВ летом 2023 г. отправились добровольцами в зону СВО и, выполнив свой долг, они вернулись домой. Сегодня эта инициатива сохраняется.
«Мы не можем призывать людей защищать Родину, а сами стоять в стороне. Надо принимать в этом участие. С таким предложением обратился к коллегам. В зоне СВО должен побывать каждый мужчина нашей страны», — сказал Юрий Трутнев.
Напомним, распоряжением президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 173-рп функции инвестиционного уполномоченного в Дальневосточном федеральном округе были возложены на заместителя полномочного представителя президента РФ в ДФО Дениса Андреева, который в начале июня того же года был назначен заместителем полпреда в ДФО Юрия Трутнева.
Денис Андреев родился в г. Хабаровске, трудовую деятельность начал в 2009 году в администрации г. Хабаровска, прошёл путь от ведущего специалиста отдела департамента муниципальной собственности до заместителя мэра — председателя комитета по управлению Железнодорожным районом г. Хабаровска. В администрации президента Российской Федерации работает с мая 2020 года.