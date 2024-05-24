Минобороны опубликовало кадры освобождения Клещеевки

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих подразделений группировки войск «Юг» во время освобождения Клещеевки в ДНР.
На видео артиллерия наносит точечные удары, в том числе высокоточными снарядами «Краснополь», по опорным пунктам ВСУ на окраинах и на территории самого села. Кроме того, демонстрируется сброс боеприпаса с беспилотника, снаряд попадает точно в украинский окоп.
Показано, как операторы FPV-дронов уничтожили группу украинских военных, попытавшихся укрыться в подвале разрушенного дома. Также демонстрируется уничтожение операторами беспилотников и артиллерией техники ВСУ.
«Камеры БПЛА зафиксировала, как российская штурмовая группа, вступив в ближний бой с боевиками ВСУ, уничтожает их и захватывает блиндаж в Клещеевке. На кадрах видны тела солдат ВСУ, брошенные на поле боя в ходе отступления украинской армии из населенного пункта», — добавили в МО РФ.
Также на видео запечатлён момент, когда в населенном пункте были развернуты флаг России и копия знамени Победы.