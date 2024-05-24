Минобороны опубликовало кадры освобождения Клещеевки

На видео артиллерия наносит точечные удары, в том числе высокоточными снарядами «Краснополь», по опорным пунктам ВСУ на окраинах и на территории самого села. Кроме того, демонстрируется сброс боеприпаса с беспилотника, снаряд попадает точно в украинский окоп.