Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня славянской письменности и культуры

Отрадно, что наш регион становится одним из центров единения славян на основе общих исторических корней, родства культур, схожести идеалов и взглядов на судьбу современного мира. У нас с успехом прошел первый фестиваль оперного искусства «Славянский дом», призванный объединить на берегах нашей красавицы Волги лучшие творческие силы славянских народов. Традиционным стал Международный антифашистский форум «Гитары в строю». Кроме того, Самарская область выбрана в качестве места проведения Международного фестиваля культуры и искусства «Витязь-Фест — Дух славян» — одного из важнейших фестивалей, проводимых в сотрудничестве с Республикой Сербия.