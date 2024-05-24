Министр обороны России Белоусов прибыл в Беларусь

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин лично поприветствовал своего российского коллегу у трапа самолета в столичном аэропорту.
«В Минске министры проведут рабочую встречу. На повестке — вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», — уточнили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что в белорусской столице состоятся переговоры на высшем уровне. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут переговоры в узком и расширенном составе.
Согласно сообщению пресс-службы белорусского лидера, главы государств в том числе отдельное внимание уделят вопросам безопасности.
Белоусов возглавил российское министерство обороны в мае, после того, как предыдущий министр Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза.