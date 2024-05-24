Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны России Белоусов прибыл в Беларусь

МИНСК, 24 мая — Sputnik. В Беларусь прибыл министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Источник: Sputnik.by

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин лично поприветствовал своего российского коллегу у трапа самолета в столичном аэропорту.

«В Минске министры проведут рабочую встречу. На повестке — вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», — уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в белорусской столице состоятся переговоры на высшем уровне. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут переговоры в узком и расширенном составе.

Согласно сообщению пресс-службы белорусского лидера, главы государств в том числе отдельное внимание уделят вопросам безопасности.

Белоусов возглавил российское министерство обороны в мае, после того, как предыдущий министр Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза.