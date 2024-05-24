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Израиль запретил консульству Испании оказывать услуги палестинцам

Израиль запретил испанскому консульству в Иерусалиме оказывать услуги палестинцам с Западного берега Иордана на фоне признания королевством палестинского государства. Об этом министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

Источник: AP 2023

По его словам, в качестве ответа Испании на признание Палестины и «антисемитский призыв вице-премьера Испании» Иоланды Диас «освободить Палестину от реки до моря» министр «решил разорвать связь между представительством Испании в Израиле и палестинцами, а также запретить испанскому консульству в Иерусалиме оказывать услуги палестинцам с Западного берега».

Власти Ирландии, Испании и Норвегии заявили о решении признать государство Палестина. Израильский МИД после этого отозвал послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы дипмиссий Ирландии, Испании и Норвегии в Израиле были вызваны в МИД еврейского государства, где им был объявлен демарш.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что решение о признании его страной палестинского государства вступит в силу во вторник, 28 мая.

дипломатия