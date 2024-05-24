Израиль запретил консульству Испании оказывать услуги палестинцам

По его словам, в качестве ответа Испании на признание Палестины и «антисемитский призыв вице-премьера Испании» Иоланды Диас «освободить Палестину от реки до моря» министр «решил разорвать связь между представительством Испании в Израиле и палестинцами, а также запретить испанскому консульству в Иерусалиме оказывать услуги палестинцам с Западного берега».