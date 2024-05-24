Будущее для электрокаров в Казахстане описали в Мажилисе

Теперь в рамках закона будет предусматриваться обеспечение жилых и общественных зон станциями для зарядки электромобилей. Введены новые понятия, такие как «электромобиль» и «электрозарядная станция», для которых будут оснащаться отдельные места при проектировании дорог, а также в проекте планировки на особо охраняемых природных территориях.