Будущее для электрокаров в Казахстане описали в Мажилисе

Принятие новых поправок направлено на:
- развитие инфраструктуры для электромобилей;
- создание условий для использования экологически чистого транспорта;
- разработку правовых механизмов для регулирования установки электрозарядных станций.
Жилые и общественные зоны обеспечат электрозарядными станциями для электромобилей
Теперь в рамках закона будет предусматриваться обеспечение жилых и общественных зон станциями для зарядки электромобилей. Введены новые понятия, такие как «электромобиль» и «электрозарядная станция», для которых будут оснащаться отдельные места при проектировании дорог, а также в проекте планировки на особо охраняемых природных территориях.
Владельцам электромобилей не придется платить за парковочные места
Вводится административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, оборудованных электрозарядными станциями.
За размещение электрозарядных станций будут отвечать акиматы
Местные исполнительные органы получат функции по принятию решений о размещении станций и обеспечению инфраструктуры для них в различных местах общественного использования.
За самовольное подключение электрозарядных станций к электросетям будут наказывать
Вводится административная ответственность за самовольное (незаконное) подключение электрозарядных станций к электрическим сетям:
- для физических лиц — 50 МРП;
- для малого бизнеса и некоммерческих организаций — 100 МРП;
- для среднего бизнеса — 200 МРП;
- для крупного бизнеса — 500 МРП.