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Будущее для электрокаров в Казахстане описали в Мажилисе

22 мая во втором чтении Мажилис утвердил ряд важных изменений в законодательстве о транспорте и развитии инфраструктуры для электромобилей, передает Tengri Auto со ссылкой на пресс-центр Мажилиса Парламента.

Источник: РИА "Новости"

Принятие новых поправок направлено на:

  • развитие инфраструктуры для электромобилей;
  • создание условий для использования экологически чистого транспорта;
  • разработку правовых механизмов для регулирования установки электрозарядных станций.

Жилые и общественные зоны обеспечат электрозарядными станциями для электромобилей

Теперь в рамках закона будет предусматриваться обеспечение жилых и общественных зон станциями для зарядки электромобилей. Введены новые понятия, такие как «электромобиль» и «электрозарядная станция», для которых будут оснащаться отдельные места при проектировании дорог, а также в проекте планировки на особо охраняемых природных территориях.

Владельцам электромобилей не придется платить за парковочные места

Вводится административная ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, оборудованных электрозарядными станциями.

За размещение электрозарядных станций будут отвечать акиматы

Местные исполнительные органы получат функции по принятию решений о размещении станций и обеспечению инфраструктуры для них в различных местах общественного использования.

За самовольное подключение электрозарядных станций к электросетям будут наказывать
Вводится административная ответственность за самовольное (незаконное) подключение электрозарядных станций к электрическим сетям:

  • для физических лиц — 50 МРП;
  • для малого бизнеса и некоммерческих организаций — 100 МРП;
  • для среднего бизнеса — 200 МРП;
  • для крупного бизнеса — 500 МРП.