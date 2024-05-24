Черноморский флот в Севастополе проводит тренировки со стрельбой

«Ориентировочно до 13.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес и Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что в городе все спокойно.
Учения в бухтах Севастополя проводились также два дня назад. Тогда же тренировки со стрельбой проходили и в Новороссийске.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.