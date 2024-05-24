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Черноморский флот в Севастополе проводит тренировки со стрельбой

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости Крым. Учения проводит Черноморский флот в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Ориентировочно до 13.00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес и Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что в городе все спокойно.

Учения в бухтах Севастополя проводились также два дня назад. Тогда же тренировки со стрельбой проходили и в Новороссийске.

Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.

учения