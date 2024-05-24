Михаил Котюков: Наша первая задача — спасти лес

Абанский и Рыбинский районы — территории с высокой горимостью лесов. В зоне пристального внимания специалистов- Богучанский и Кежемский районы, где ежегодно происходят десятки лесных пожаров. Губернатор поручил главам лично контролировать пожароопасную ситуацию в территориях. Особое внимание при этом обратить на проведение разъяснительной работы с жителями. В ближайшие дни синоптики прогнозируют жару, ключевая задача — не допускать возгораний и контролировать обстановку.
«Ситуация в крае остается стабильной и контролируемой. Сейчас действующих лесных пожаров в регионе нет. Но нет и повода расслабляться. С начала пожароопасного сезона зафиксировано меньше возгораний, чем в прошлом году, но площадь пожаров увеличилась. Это недопустимо. Мы должны скрупулезно контролировать обстановку с ландшафтными и лесными пожарами, — обратился к присутствующим Михаил Котюков. — Время — ключевой фактор. Если оно упущено, даже самое незначительное возгорание может достичь критических размеров. Кроме того, предлагаю посмотреть, где есть дефициты, чтобы своевременно их восполнить. Наша первая задача — спасти лес. Анализировать будем каждый пожар, ситуация требует постоянного внимания, работа должна быть организована в ежедневном штабном режиме. Буду принимать личные доклады по каждому пожару. Прошу отнестись к задаче лесосбережения с полной государственной ответственностью».
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Андрей Хрулькевич предложил разработать актуальные маршруты, карты горимости для патрульных и патрульно-маневренных групп, а также увеличить количество рейдов в садовых обществах и частном секторе для пресечения нарушений правил безопасности и особого противопожарного режима. С начала года за выжигание сухой травы, несвоевременную уборку участков и покос травы в крае возбуждено 552 административных дела, виновные привлечены к ответственности. Общая сумма штрафов превысила 1,2 млн рублей. В условиях особого противопожарного режима возбуждено 118 дел об административных правонарушениях.
Напомним, в 57 муниципалитетах края действует особый противопожарный режим. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. За нарушение требований пожарной безопасности должностным лицам и жителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.