Михаил Котюков: Наша первая задача — спасти лес

«Ситуация в крае остается стабильной и контролируемой. Сейчас действующих лесных пожаров в регионе нет. Но нет и повода расслабляться. С начала пожароопасного сезона зафиксировано меньше возгораний, чем в прошлом году, но площадь пожаров увеличилась. Это недопустимо. Мы должны скрупулезно контролировать обстановку с ландшафтными и лесными пожарами, — обратился к присутствующим Михаил Котюков. — Время — ключевой фактор. Если оно упущено, даже самое незначительное возгорание может достичь критических размеров. Кроме того, предлагаю посмотреть, где есть дефициты, чтобы своевременно их восполнить. Наша первая задача — спасти лес. Анализировать будем каждый пожар, ситуация требует постоянного внимания, работа должна быть организована в ежедневном штабном режиме. Буду принимать личные доклады по каждому пожару. Прошу отнестись к задаче лесосбережения с полной государственной ответственностью».