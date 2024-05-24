В Германии заявили о полете российского Ан-26 над Балтикой

БЕРЛИН, 24 мая — РИА Новости. Истребители ВВС ФРГ Eurofighter в четверг вечером были подняты с военного аэродрома в Латвии из-за якобы обнаруженного российского Ан-26 без включенного транспондера над Балтийским морем, следует из официального аккаунта Люфтваффе ФРГ в соцсети Х.
«Вчера вечером истребители ФРГ Eurofighter из миссии НАТО Baltic Air Policing (VAPB, миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии — ред.) были вновь подняты с военного аэродрома Лиелварде в Латвии», — говорится в публикации.
Как заявили в ВВС Германии, это было связано с обнаружением российского самолета Ан-26 без включенного транспондера — системы, расположенной на борту самолета и предоставляющей данные о его идентификации.
Ан-26 — военно-транспортный самолет. Минобороны РФ неизменно заявляет, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.