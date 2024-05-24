Токаев назвал сферы, в которых могут сотрудничать Казахстан и Сингапур

«Инициатива Казахстана по открытию Проектного офиса стран Центральной Азии по изменению климата и “зеленой” энергетике в Алматы могла бы сыграть значительную роль в решении этих вопросов. Мы также планируем провести Региональный климатический саммит под эгидой ООН в 2026 году. Вода первой подвержена влиянию климатического кризиса, при этом являясь одной из основных его причин. Более 2 млрд человек в мире не имеют доступа к качественной питьевой воде. Я выражаю признательность Президенту Тарману Шанмугаратнаму за его усилия в качестве сопредседателя Глобальной комиссии по экономии воды. Мы рассчитываем на его ценнейший вклад в работу One Water Summit, который пройдет в этом году по инициативе Казахстана и Франции в рамках конференции ООН».