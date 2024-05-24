Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как будут наказывать за скрытие автономеров и кого лишат прав

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении лишения прав за скрытие номеров автомобиля на срок до 1,5 лет, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Источник: РИА "Новости"

Будут ужесточены санкции за административные правонарушения, связанные с манипулированием государственными регистрационными номерами транспортных средств. Предусматривается административное наказание в виде временного отзыва права управления автомобилем на срок от одного года до полутора лет, а также конфискация специальных устройств, способствующих скрытию или видоизменению номеров.

Для рецидивистов будет применяться только мера в виде лишения права управления транспортными средствами на период от одного года до полутора лет.

Согласно закону, сейас за скрытие автономеров предусмотрены штрафные санкции в размере 5 тыс. рублей или временное лишение права управления автомобилем на срок от одного до трёх месяцев.

Пояснительная записка к законопроекту указывает, что государственно-правовое управление президента РФ не высказало принципиальных возражений правового характера по данной инициативе.

Диана Тачаева

Госдума
закон