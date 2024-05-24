Как будут наказывать за скрытие автономеров и кого лишат прав

Будут ужесточены санкции за административные правонарушения, связанные с манипулированием государственными регистрационными номерами транспортных средств. Предусматривается административное наказание в виде временного отзыва права управления автомобилем на срок от одного года до полутора лет, а также конфискация специальных устройств, способствующих скрытию или видоизменению номеров.