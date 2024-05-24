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В Минобороны Польши выступили за отказ от запрета на противопехотные мины

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Замминистра обороны Польши Павел Залевский выступил за выход страны от Оттавской конвенции, которой запрещается использование, накопление и выпуск противопехотных мин.

Источник: Sputnik.by

«Должна ли Польша денонсировать этот договор из-за ситуации на восточной границе? От себя скажу, что я за прекращение действия Оттавской конвенции и накопление на наших складах противопехотных мин».

сказал он в эфире радиостанции RMF24.

Отвечая на вопрос о заграждении, установленном на польско-белорусской границе, он заявил, что выступал за его возведение.

Залевский подчеркнул, что оно эффективно препятствует пересечению рубежа нелегальными мигрантами.

Ранее бывший польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал власти отказаться от Оттавской конвенции, чтобы защитить границу республики от Калининградской области РФ до Беларуси и дальше на юг.

При этом нынешний премьер Дональд Туск заявил, что Польша не будет выходить из конвенции и заниматься минированием границу на востоке.