В Минобороны Польши выступили за отказ от запрета на противопехотные мины

«Должна ли Польша денонсировать этот договор из-за ситуации на восточной границе? От себя скажу, что я за прекращение действия Оттавской конвенции и накопление на наших складах противопехотных мин».
Отвечая на вопрос о заграждении, установленном на польско-белорусской границе, он заявил, что выступал за его возведение.
Залевский подчеркнул, что оно эффективно препятствует пересечению рубежа нелегальными мигрантами.
Ранее бывший польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал власти отказаться от Оттавской конвенции, чтобы защитить границу республики от Калининградской области РФ до Беларуси и дальше на юг.
При этом нынешний премьер Дональд Туск заявил, что Польша не будет выходить из конвенции и заниматься минированием границу на востоке.