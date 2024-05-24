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Мантуров заявил о формировании новой госпрограммы вооружений

Мантуров: идет формирование новой государственной программы вооружений.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 24 мая — РИА Новости. Сейчас в России разрабатывается новая государственная программа вооружений на период 2025—2034 годов, работа идет в активном взаимодействии с Минобороны, Минпромторгом, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Государственная программа вооружений формируется на десятилетний период, к 2025 году действующая программа завершится, пояснил он.

«Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений на период с 2025 по 2034 год. Идет активная работа, взаимодействие, внутри министерства обороны и с министерством промышленности и торговли, с военно-промышленной комиссией», — сказал Мантуров.

Он добавил, что сейчас формируются основные параметры и облик программы.

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