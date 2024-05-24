Токаев встретился со старшим министром Сингапура

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что высоко ценит сотрудничество с Сингапуром — проверенным временем надежным партнером Казахстана в Азии. По его словам, недавняя смена руководства стала важной вехой для Сингапура. Пользуясь случаем, глава государства поздравил Ли Сянь Луна с вступлением в должность старшего министра. Он отметил, что руководство третьего поколения сохранило и развило лучшие черты наследия Ли Куан Ю — успешную, динамичную нацию, основанную на равенстве, меритократии, эффективном управлении и социальной гармонии.