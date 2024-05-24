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Токаев встретился со старшим министром Сингапура

Астана. 24 мая. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с третьим премьер-министром, старшим министром Сингапура Ли Сянь Луном, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что высоко ценит сотрудничество с Сингапуром — проверенным временем надежным партнером Казахстана в Азии. По его словам, недавняя смена руководства стала важной вехой для Сингапура. Пользуясь случаем, глава государства поздравил Ли Сянь Луна с вступлением в должность старшего министра. Он отметил, что руководство третьего поколения сохранило и развило лучшие черты наследия Ли Куан Ю — успешную, динамичную нацию, основанную на равенстве, меритократии, эффективном управлении и социальной гармонии.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Ли Сянь Лун за два десятилетия внес значительный вклад во всеобъемлющее партнерство между Казахстаном и Сингапуром и является настоящим другом нашей страны.

«Ли Сянь Лун подчеркнул важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества между странами. По его словам, в Сингапуре настроены и впредь поддерживать стратегическое партнерство с Казахстаном», — говорится в сообщении.

Собеседники обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.