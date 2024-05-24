Reuters узнал об условиях России для переговоров о прекращении огня

На прошлой неделе Путин во время визита в Китай заявил: «Мы готовы к обсуждениям, мы никогда не отказывались». Ранее он подчеркивал, что переговоры должны идти с учетом интересов России, а МИД заявлял, что Москва будет вести диалог «с учетом реалий на земле» и интересов своей безопасности.