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Беларусь может купить несколько автомобилей Aurus для руководства страны

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Беларусь может рассмотреть возможность приобретения российских автомобилей Aurus для руководства республики, ели будут привлекательные ценовые предложения, сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой, передают РИА Новости.

Источник: Sputnik.by

«Если будут какие-то привлекательные ценовые предложения, мы с ними (с заводом “Аурус” в Татарстане — Sputnik) об этом тоже договорились, мы с удовольствием рассмотрим в качестве презентационных вариантов закупку нескольких машин Aurus».

сказал он.

Дипломат также уточнил, что данные машины могут, например, использоваться руководством правительства или «еще каких-то госорганов».

Президент Беларуси Александр Лукашенко еще в 2022 году на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге протестировал лимузин Aurus Senat.

Aurus — первый российский бренд авто класса «люкс», в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП «НАМИ» (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит «Хит Моторз Рус».

экономика