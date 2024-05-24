Беларусь может купить несколько автомобилей Aurus для руководства страны

«Если будут какие-то привлекательные ценовые предложения, мы с ними (с заводом “Аурус” в Татарстане — Sputnik) об этом тоже договорились, мы с удовольствием рассмотрим в качестве презентационных вариантов закупку нескольких машин Aurus».
Дипломат также уточнил, что данные машины могут, например, использоваться руководством правительства или «еще каких-то госорганов».
Президент Беларуси Александр Лукашенко еще в 2022 году на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге протестировал лимузин Aurus Senat.
Aurus — первый российский бренд авто класса «люкс», в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП «НАМИ» (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит «Хит Моторз Рус».