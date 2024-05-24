Россия готова построить в Беларуси вторую АЭС

«Мы знаем желание Александра Григорьевича (президента Беларуси Александра Лукашенко — Sputnik) продолжить строительство, в любом случае мы готовы это сделать. Вопрос только технического облика и месторасположения будущего блока».
Глава Росатома подчеркнул, что правительство Беларуси и Минэнерго России должны принять решение о сроках строительства и экономической модели будущей станции.
Лихачев также отметил, что по итогам прошлого года удельный вес атомного электричества в энергобалансе Беларуси достиг 28,5%. По его словам, республики по этому показателю входит в первую двадцатку стран на планете.
«Наши белорусские партнеры хорошо почувствовали вкус атомного электричества… И я так понимаю, Беларусь не собирается останавливается, двигаясь в этом направлении», — заключил гендиректор российской госкорпорации.
Вторая АЭС или третий блок
Ранее в минувшую пятницу посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой заявил, что российские компании, включая Росатом, активно участвуют в переговорах на уровне экспертов относительно возможного строительства второй АЭС в Беларуси.
Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что желает построить в республике вторую атомную станцию. Возможное место ее размещения — восток Могилевской области. Кроме того, рассматривается идея постройки третьего блока на существующей станции в Островце.