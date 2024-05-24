Россия пообещала ответить на высылку дипломата из Румынии

В апреле из страны были высланы один сотрудник посольства Австрии, один член дипломатического посольства Эстонии, два дипломатических сотрудника посольства Латвии. В мае атташе по вопросам обороны Великобритании капитан Адриан Когхилл объявлен персоной нон грата в России.