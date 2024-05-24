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Россия пообещала ответить на высылку дипломата из Румынии

Россия даст ответ на высылку своего дипломата из Румынии, сообщила РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Будет дан ответ», — сказала она.

Ранее временного поверенного в делах России вызвали в МИД Румынии, где доложили о решении объявить российского дипломата персоной нон грата. В дипведомстве заявили, что дипломат нарушил положения Женевской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

За последние два месяца Россия в ответ на высылку своих дипломатов приняла такие же решения в отношении иностранных дипломатов.

В апреле из страны были высланы один сотрудник посольства Австрии, один член дипломатического посольства Эстонии, два дипломатических сотрудника посольства Латвии. В мае атташе по вопросам обороны Великобритании капитан Адриан Когхилл объявлен персоной нон грата в России.

дипломатия