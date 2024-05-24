Молдавские политики поздравили Майю Санду с днем рождения: что пожелали

Так, экс-премьер Владимир Филат озвучил свои пожелания Санду накануне в телеэфире.
«В нашем с ней возрасте, в первую очередь, желают здоровья, я ей этого желаю, и желаю ей того, чего она желает мне. И получать ровно столько, сколько она дает всем остальным».
В начале мая Буюканский районный суд Кишинева оправдал Филата по делу об отмывании денег, 21 мая Антикоррупционная прокуратура обжаловала это решение в Апелляционной палате молдавской столицы. Инстанция подозревает политика в отмывании денег и требует семь лет лишения свободы, а также конфискацию 13 миллионов леев.
В своем поздравлении Майе Санду другой экс-премьер страны, Ион Кику, напомнил народную мудрость.
«Долгих лет, Майя Санду. Пусть для тебя придет время познать смысл жизни и пожать то, что посеяла».
Экс-президент Молдовы Игорь Додон напомнил Санду события двухлетней давности.
«Два года назад прокуратура преподнесла тебе на день рождения большой подарок. Прокуроры забрали меня из дома на глазах моей семьи. Желаю тебе помнить об этом подарке в каждый свой день рождения, и знать, что люди поняли, что тебе нравится именно это — быть маленьким и мстительным диктатором. Это тоже достижение в жизни, когда других попросту нет».
Он пожелал нынешнему президенту Молдовы здоровья и «как можно больше поездок подальше от этой страны, которую ты довела до ручки».
«Но чтобы ты путешествовала за свой счёт, а не на бюджетные деньги, не на деньги молдаван, которых ты презираешь», — уточнил политик.
В конце марта 2024 года в ходе опроса, проведенного Международным республиканским институтом (IRI), выяснилось, что всего 37% опрошенных пригласили бы Майю Санду к себе домой, отказались бы 54%. С тем, что президент «заботится о рядовых гражданах», согласились 35% против 55% так не считающих.
Проведенный недавно компанией IMAS соцопрос показал, что более половины граждан Молдовы не желают переизбрания Майи Санду на второй президентский срок.
Майя Санду, первая женщина-президент Республики Молдова, родилась 24 мая 1972 года в селе Рисипены Фалештского района. Пост главы государства занимает с 24 декабря 2020 года, была выдвинута кандидатом от ныне правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), которую тогда возглавляла. В кабинете министров Владимира Филата занимала кресло министра просвещения, выступала за оптимизацию школ. Была председателем правительства в период президентства Игоря Додона.