Молдавские политики поздравили Майю Санду с днем рождения: что пожелали

«Два года назад прокуратура преподнесла тебе на день рождения большой подарок. Прокуроры забрали меня из дома на глазах моей семьи. Желаю тебе помнить об этом подарке в каждый свой день рождения, и знать, что люди поняли, что тебе нравится именно это — быть маленьким и мстительным диктатором. Это тоже достижение в жизни, когда других попросту нет».