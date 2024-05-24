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Василий Швец рассказал, чем Анапа удивит туристов в этом году

АНАПА, 24 мая, ФедералПресс. Мэр Анапы Василий Швец проводит пресс-конференцию с журналистами. Он рассказал, чем курорт будет удивлять туристов в этом году.

Источник: AP 2023

«Мы стараемся делать упор на архитектурные объекты и символы. Например, у нас есть памятник бойцам СВО, он стал по-настоящему народным. Также у нас идет строительство императорского парка, в котором будут памятники великим политическим деятелям страны того периода», — заявил Василий Швец.

Мэр Анапы отметил, что скоро будет открыт памятник основателю виноделия Дмитрию Пиленко. Он внес большой вклад в эту сферу в 19 веке.

Василий Швец считает, что Анапа должна, помимо отдыха, ассоциироваться и с такими архитектурными объектами. Они вызывают большой отклик у туристов.

туризм и отдых