Василий Швец рассказал, чем Анапа удивит туристов в этом году

«Мы стараемся делать упор на архитектурные объекты и символы. Например, у нас есть памятник бойцам СВО, он стал по-настоящему народным. Также у нас идет строительство императорского парка, в котором будут памятники великим политическим деятелям страны того периода», — заявил Василий Швец.