Василий Швец рассказал, чем Анапа удивит туристов в этом году

«Мы стараемся делать упор на архитектурные объекты и символы. Например, у нас есть памятник бойцам СВО, он стал по-настоящему народным. Также у нас идет строительство императорского парка, в котором будут памятники великим политическим деятелям страны того периода», — заявил Василий Швец.
Мэр Анапы отметил, что скоро будет открыт памятник основателю виноделия Дмитрию Пиленко. Он внес большой вклад в эту сферу в 19 веке.
Василий Швец считает, что Анапа должна, помимо отдыха, ассоциироваться и с такими архитектурными объектами. Они вызывают большой отклик у туристов.