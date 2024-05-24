Россия отозвала посла из Армении для консультаций

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему известно о двух странах в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые помогали Азербайджану во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. Какие конкретно это были страны, премьер Армении не уточнил. В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.