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Россия отозвала посла из Армении для консультаций

МИД России вызвал российского посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для консультаций. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Причины такого решения не объясняются.

Источник: Агентство «Москва»

«24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций», — говорится в сообщении МИДа.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему известно о двух странах в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые помогали Азербайджану во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году. Какие конкретно это были страны, премьер Армении не уточнил. В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.

дипломатия