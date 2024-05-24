Правительство Молдавии выдвинуло двух мэров из Гагаузии в Совет регразвития

Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которую поддерживала партия «Шор». Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны.