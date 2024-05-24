Путин возложил цветы к монументу Победы в Минске

Российский президент прибыл в Минск накануне вечером. Президент Беларуси лично встретил своего российского коллегу в аэропорту. Главы государств обменялись мнениями о темах, которые намереваются обсудить во время предстоящих переговоров. Затем они продолжили общение в неформальной обстановке.
Переговоры сторон
В пятницу Путин и Лукашенко проведут переговоры во Дворце Независимости: сначала в узком, а затем в расширенном составах.
Предполагается, что лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития комплекса белорусско-российских отношений. В частности, они затронут темы интеграции и реализации решений, принятых на ВГС, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов. Стороны также коснутся вопросов укрепления безопасности и взаимодействия в гуманитарной сфере.
Кроме этого, президенты Беларуси и России обсудят международную повестку, обстановку в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы и угрозы.
Встречались в мае
До этого лидеры Беларуси и России встречались в Москве накануне Дня Победы, где Лукашенко принял участие в саммите ЕАЭС. Затем прошли переговоры с Путиным, которые продлились до трех часов ночи.
На следующий день, 9 мая, президент Беларуси присутствовал на Параде Победы на Красной Площади.
Визит Владимира Путина в Беларусь стал вторым по счету после прошедшей 7 мая этого года инаугурации российского лидера. Первый визит состоялся в Китайскую Народную Республику.