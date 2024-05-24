Путин возложил цветы к монументу Победы в Минске

Предполагается, что лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития комплекса белорусско-российских отношений. В частности, они затронут темы интеграции и реализации решений, принятых на ВГС, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов. Стороны также коснутся вопросов укрепления безопасности и взаимодействия в гуманитарной сфере.