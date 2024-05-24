Самарскую область с рабочим визитом посетил Герман Греф

«Сбер и АвтоВАЗ намерены развивать сотрудничество в области создания высокотехнологичной экосистемы автомобилей Lada. Сегодня на заводе соответствующее соглашение подписали старший вице-президент, руководитель блока “Технологическое развитие” Сбербанка Андрей Белевцев и первый исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии АвтоВАЗа Евгений Шмелев. Внедрение передовых технологий в автомобилях LADA поможет водителю упростить управление автомобилем, сделать его более комфортным и безопасным», — сообщили в облправительстве.