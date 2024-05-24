Детские сады в жилых домах могут закрыть: какие именно и почему

Поэтому, когда после приватизации в 90-годы прошлого века многих детсадов (это ведь были лакомые кусочки) мест для дошкольников стало катастрофически не хватать, частные ДО в жилом фонде начали расти, как грибочки после дождя. Как в отдельных строениях, так и на нижних этажах многоквартирных домов. Препятствий к тому в Правилах не было, а вот спрос был.