Алексей Орлов поучаствовал в помывке памятника отцам-основателям города

Памятник отцам-основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину открыли 14 августа 1998 года. Монумент установили на Площади Труда в честь 275-летия уральской столицы. Автором скульптуры стал Петр Чусовитин. Монумент был отлит из бронзы в цехе завода «Уралмаш» и собран из 19 частей. Его высота вместе с постаментом составляет почти 10 метров. Надпись у подножия памятника гласит: «Славным сынам России В. Н. Татищеву и В. И. де Геннину Екатеринбург благодарный. 1998 год». Обе статуи держат в руках первый план города, на котором значится год основания уральской столицы — 1723. Ниже находится барельеф, изображающий стилизованные детали промышленного оборудования и профиль императора Петра I в лавровом венце.