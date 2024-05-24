Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва ответит на объявление Румынией российского дипломата персоной нон грата

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik.Россия ответит на объявление Румынией российского дипломата persona non grata, об этом агентству РИА новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Sputnik.md

«Россия даст соответствующий ответ», — сказала она.

Ранее МИД Румынии объявил персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте «за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях».

Румынские СМИ сообщили, что сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом задержали гражданина страны, который якобы фотографировал военные объекты НАТО на территории государства и передавал снимки российскому посольству. В пятницу Апелляционная палата Бухареста вынесла решение о предварительном аресте обвиняемого на 30 дней.