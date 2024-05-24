Москва ответит на объявление Румынией российского дипломата персоной нон грата

Румынские СМИ сообщили, что сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом задержали гражданина страны, который якобы фотографировал военные объекты НАТО на территории государства и передавал снимки российскому посольству. В пятницу Апелляционная палата Бухареста вынесла решение о предварительном аресте обвиняемого на 30 дней.