Москва ответит на объявление Румынией российского дипломата персоной нон грата

«Россия даст соответствующий ответ», — сказала она.
Ранее МИД Румынии объявил персоной нон грата дипломата посольства России в Бухаресте «за действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях».
Румынские СМИ сообщили, что сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом задержали гражданина страны, который якобы фотографировал военные объекты НАТО на территории государства и передавал снимки российскому посольству. В пятницу Апелляционная палата Бухареста вынесла решение о предварительном аресте обвиняемого на 30 дней.