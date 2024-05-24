В Крыму переизбрали главу Федерации независимых профсоюзов

В конференции приняли участие 100 делегатов. Все они единогласно поддержали кандидатуру Краденовой, которая возглавляет Федерацию независимых профсоюзов Крыма с 2019 года.
В комментарии РИА Новости Крым председатель ФНПК отметила, что на сегодняшний день Федерация является самодостаточным, эффективным и системным социальным партнером для органов власти и работодателей в решении вопросов, касающихся трудовых отношений. В то же время перед организацией стоят серьезные задачи по защите прав работников.
«В сферах, где есть профсоюзы, права работников обеспечены и находятся под нашим контролем, если там случаются нарушения, они быстро устраняются. Но там, где нет профсоюзных организаций, очень много нарушений. Это в основном частный сектор. Некоторые даже препятствуют созданию первичных профсоюзных организаций, где-то угрожают работникам увольнениями. Это недопустимые вещи», — уточнила Краденова.
Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в комментарии РИА Новости Крым оценил работу ФНПК на «четыре с плюсом».
«Я был здесь в 2014 году, когда крымская Федерация учреждалась в правовом поле России, проделана большая работа. Крым работает в условиях, приближенных к боевым, от людей требуется много эмоциональных сил и стоицизма. Но мы всегда будем поддерживать наши профсоюзы и всех трудящихся Крыма», — отметил он.
Союз организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» является некоммерческим корпоративным объединением, которое включает в себя структурные организации общероссийских межрегиональных профсоюзов. Организация начала свою деятельность в 1948 году. На сегодняшний день в ФНПК входят 26 членских организаций и около 180 тысяч членов профсоюзов по всей республике.