В Крыму переизбрали главу Федерации независимых профсоюзов

«Я был здесь в 2014 году, когда крымская Федерация учреждалась в правовом поле России, проделана большая работа. Крым работает в условиях, приближенных к боевым, от людей требуется много эмоциональных сил и стоицизма. Но мы всегда будем поддерживать наши профсоюзы и всех трудящихся Крыма», — отметил он.