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Военкор Ланкастер: украинцы ждут прихода российской армии

Многие жители населенных пунктов в восточной части зоны специальной военной операции ждут прихода ВС РФ, заявил ветеран Военно-морских сил США и военный журналист Патрик Ланкастер.

Источник: Reuters

«Я сам видел — в районах Донецка и Луганска подавляющее большинство людей русские, как и в Мариуполе», — поделился подробностями военкор. По словам военкора, жители этих областей говорят, что ждут российские войска. Ланкастер сообщил, что в ходе интервью жители Авдеевки признались, что ждали прихода россиян почти десять лет.

По мнению военного репортера, такая позиция обусловлена тем, что большая часть населения Донбасса — этнические русские. Ланкастер объяснил, что хоть у них и были украинские паспорта, это люди, которые не имеют ничего общего с правительством бывшей советской республики.