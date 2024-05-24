«Я сам видел — в районах Донецка и Луганска подавляющее большинство людей русские, как и в Мариуполе», — поделился подробностями военкор. По словам военкора, жители этих областей говорят, что ждут российские войска. Ланкастер сообщил, что в ходе интервью жители Авдеевки признались, что ждали прихода россиян почти десять лет.
По мнению военного репортера, такая позиция обусловлена тем, что большая часть населения Донбасса — этнические русские. Ланкастер объяснил, что хоть у них и были украинские паспорта, это люди, которые не имеют ничего общего с правительством бывшей советской республики.