Нагрудные знаки «Заслуженный ветеран» вручили 33 нижегородцам

Нагрудные знаки «Заслуженный ветеран» вручили 33 жителям Нижегородской области 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Граждане, удостоенные награды, достигли больших результатов в различных сферах жизни после выхода на пенсию. К примеру, внесли свой вклад в развитие ветеранских движений региона.
На торжественном мероприятии в музее «Усадьба Рукавишниковых» замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев поблагодарил ветеранов за вeрную слyжбy, yсeрдный трyд и неизмеримый вклад в развитие области.
«Каждый из вас — гордость нашего региона. Именно такие активные, неравнодушные люди, профессионалы своего дела и формируют социально-экономическое и культурное развитие нашего региона. И очень важно, чтобы свой опыт, знания и умения они передавали будущему поколению. Молодые должны знать, на кого равняться и кем следует гордиться», — сказал он.
Ранее сообщалось, что нижегородские власти организовали поездку блокадников в Санкт-Петербург.