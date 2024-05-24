Нагрудные знаки «Заслуженный ветеран» вручили 33 нижегородцам

«Каждый из вас — гордость нашего региона. Именно такие активные, неравнодушные люди, профессионалы своего дела и формируют социально-экономическое и культурное развитие нашего региона. И очень важно, чтобы свой опыт, знания и умения они передавали будущему поколению. Молодые должны знать, на кого равняться и кем следует гордиться», — сказал он.