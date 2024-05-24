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В рамках визита президента России в Узбекистан планируется принятие пакета двусторонних документов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По итогам визита Владимира Путина в Узбекистан планируется принятие пакета двусторонних документов. Лидеры государств также примут участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент России Владимир Путин 26—27 мая посетит нашу страну с государственным визитом. В соответствии с программой пребывания предусмотрено проведение переговоров на высшем уровне.

Особое внимание в ходе встречи будет уделено расширению практического взаимодействия, прежде всего наращиванию взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации в отраслях экономики, поддержке программ инновационного сотрудничества, продолжению активного культурно-гуманитарного обмена. По итогам саммита планируется принятие пакета двусторонних документов.

Лидеры государств также примут участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России.

Отмечается, что накануне визита в Ташкенте проходит ряд совместных мероприятий — встреча ректоров ведущих инженерно-технических вузов, научно-практическая медицинская конференция и Неделя русского искусства.

Шавкат Мирзиеев
Путин Владимир