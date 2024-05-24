В рамках визита президента России в Узбекистан планируется принятие пакета двусторонних документов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. По итогам визита Владимира Путина в Узбекистан планируется принятие пакета двусторонних документов. Лидеры государств также примут участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России, передает корреспондент Podrobno.uz.