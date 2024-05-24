В рамках визита президента России в Узбекистан планируется принятие пакета двусторонних документов

По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент России Владимир Путин
Особое внимание в ходе встречи будет уделено расширению практического взаимодействия, прежде всего наращиванию взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации в отраслях экономики, поддержке программ инновационного сотрудничества, продолжению активного культурно-гуманитарного обмена. По итогам саммита планируется принятие пакета двусторонних документов.
Лидеры государств также примут участие в первом заседании Совета регионов Узбекистана и России.
Отмечается, что накануне визита в Ташкенте проходит ряд совместных мероприятий — встреча ректоров ведущих инженерно-технических вузов, научно-практическая медицинская конференция и Неделя русского искусства.