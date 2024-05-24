Беглов подготовил законопроект о роспуске МО «Литейный округ»

Некоторые депутаты округа во время первого суда называли роспуск политическим решением. На муниципальных выборах 2019 года большинство мандатов в «Литейный округ» получили кандидаты от «Яблока»: 11 из 20. В совет также избрались восемь единороссов и один самовыдвиженец. Для решение важных вопросов, например, избрания нового главы необходимо было не менее 13 голосов. Переизбрать главу из-за такой нормы не удалось: руководить советом остался единоросс Павел Дайняк. По мнению депутатов, конфликт с главой и стал причиной бездействия.