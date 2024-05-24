Беглов подготовил законопроект о роспуске МО «Литейный округ»

Проект закона будет проходить экспертизу до 6 июня. После градоначальник сможет внести документ на рассмотрение в петербургский парламент. Причиной для роспуска стало решение суда о признании МО бездействующим в течение трех месяцев.
В апреле 2023 года Дзержинский райсуд Петербурга признал незаконным бездействие совета МО «Литейный округ» в течение более трех месяцев в 2019 году. Попытки оспорить решение не увенчались успехом: в апреле 2024-го Городской суд Петербурга оставил его в силе.
Некоторые депутаты округа во время первого суда называли роспуск политическим решением. На муниципальных выборах 2019 года большинство мандатов в «Литейный округ» получили кандидаты от «Яблока»: 11 из 20. В совет также избрались восемь единороссов и один самовыдвиженец. Для решение важных вопросов, например, избрания нового главы необходимо было не менее 13 голосов. Переизбрать главу из-за такой нормы не удалось: руководить советом остался единоросс Павел Дайняк. По мнению депутатов, конфликт с главой и стал причиной бездействия.
«Литейный округ» станет третьим «распущенным» в Петербурге муниципальным советом. В конце марта этого года Александр Беглов подписал закон о роспуске депутатов МО «Смольнинское» и «Лиговка-Ямская». Выборы во все три совета пройдут в единый день голосования 8 сентября.