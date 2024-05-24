Песков исключил передачу Украине вошедших в состав России регионов

По его словам, о передаче Украине новых регионов, которые Россия уже включила в свой состав, то есть ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, «не может быть и речи».
Как уточнило агентство со ссылкой на трех информированных собеседников, президент России Владимир Путин готов остановить военные действия по линии фронта, которая установилась сейчас. Путин выразил разочарование тем, что украинская сторона на государственном уровне отказалась от переговоров с Россией.
Российский президент неоднократно заявлял о том, что Россия не отказывается от переговорного процесса по Украине, но требует учета ее интересов. О том же сказал глава МИД России Сергей Лавров в сентябре 2023 года: Россия готова договариваться, но с учетом «тех реалий, которые сейчас сложились на земле, и с учетом <…> интересов нашей безопасности».
Москва настаивает на признании Киевом «сложившихся территориальных реалий», в том числе статуса Крыма. Будущее соглашение также должно содержать положения о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в апреле не исключил возобновления переговоров с Россией. Киев среди своих требований назвал выход к границам 1991 года, когда все перечисленные регионы были в составе Украины, и вывод российских войск.