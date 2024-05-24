Песков исключил передачу Украине вошедших в состав России регионов

Российский президент неоднократно заявлял о том, что Россия не отказывается от переговорного процесса по Украине, но требует учета ее интересов. О том же сказал глава МИД России Сергей Лавров в сентябре 2023 года: Россия готова договариваться, но с учетом «тех реалий, которые сейчас сложились на земле, и с учетом <…> интересов нашей безопасности».