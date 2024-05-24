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О чем договорились премьер-министры СНГ на Совете в Ашхабаде

АСТАНА, 24 мая — Sputnik. Премьер-министры стран СНГ приняли решение о плане действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств-участников СНГ в период до 2030 года, приняли решение о концепции сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года, сообщает РИА Новости.

Источник: Sputnik.kz

Говоря о принятых решениях, глава Кабмина России отметил, что энергетические инициативы подготовлены Московским энергетическим институтом.

Они направлены на поддержку научно-технического развития отраслей топливно-энергетического комплекса, добавил председатель правительства России.

«Их выполнение предполагает активное внедрение самых современных методов и моделей управления крупными энергосистемами».

отметил Мишустин.

Российский премьер добавил, что реализация плана приведет к «уменьшению негативного влияния на окружающую среду», а ряд решений «касается химической промышленности».

«Мы сконцентрированы на создании эффективных ресурсо- и энергосберегающих и, конечно, экологически безопасных производств».

подчеркнул Мишустин.

Развитие транспортных коридоров, по мнению главы Минтранспорта Узбекистана Илхомжона Абдугафарова, подразумевает действия по "реализации транзитного потенциала стран СНГ, развитию инфрастуктуры международных транспортных коридоров и другие важные аспекты.

Между тем, отметил Михаил Мишустин, товарооборот России со странами СНГ за первые четыре месяца этого года вырос более чем на 6,5%, страны СНГ остаются её ключевыми партнёрами.

«Несмотря на противодействие со стороны недоброжелателей, за 2023 год наш товарооборот с государствами Содружества вырос на 5,8%, а в январе-марте прибавил еще свыше 6,5%».

сказал премьер России.

Он отметил, что ВВП участников СНГ по итогам 2023 года увеличился на 3,8%, в то время как в странах ЕС — меньше чем на полпроцента.

Глава российского правительства заявил, что странам СНГ среди прочего необходимо обеспечить современные условия конкуренции, а также создавать независимую от внешней конъюнктуры расчётно-платежную архитектуру.

По его словам, необходимо наращивать взаимодействие в таможенной сфере, проводить согласованную антимонопольную политику, обеспечить справедливые условия конкуренции.

«Перед нами стоят и масштабные задачи развития транспортного комплекса, и создания независимой от внешней конъюнктуры расчётно-платежной архитектуры».

сказал Мишустин.

Также он указал на особое значение развития гуманитарных связей между странами Содружества.

Россия считает ключевой задачей углубление экономических связей на пространстве СНГ, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В 2024 году Россия председательствует в странах Содружества.

«Ключевой задачей считаем углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, а также промышленной кооперации, логистики, экологии, инноваций, цифровизации».

сказал он.

Он также подчеркнул, что важно продолжать скоординированную работу для наращивания экономического и производственного потенциала Содружества, формировать новые механизмы взаимодействия.

СНГ
экономика