О чем договорились премьер-министры СНГ на Совете в Ашхабаде

Говоря о принятых решениях, глава Кабмина России отметил, что энергетические инициативы подготовлены Московским энергетическим институтом.
Они направлены на поддержку научно-технического развития отраслей топливно-энергетического комплекса, добавил председатель правительства России.
«Их выполнение предполагает активное внедрение самых современных методов и моделей управления крупными энергосистемами».
Российский премьер добавил, что реализация плана приведет к «уменьшению негативного влияния на окружающую среду», а ряд решений «касается химической промышленности».
«Мы сконцентрированы на создании эффективных ресурсо- и энергосберегающих и, конечно, экологически безопасных производств».
Развитие транспортных коридоров, по мнению главы Минтранспорта Узбекистана Илхомжона Абдугафарова, подразумевает действия по "реализации транзитного потенциала стран СНГ, развитию инфрастуктуры международных транспортных коридоров и другие важные аспекты.
Между тем, отметил Михаил Мишустин, товарооборот России со странами СНГ за первые четыре месяца этого года вырос более чем на 6,5%, страны СНГ остаются её ключевыми партнёрами.
«Несмотря на противодействие со стороны недоброжелателей, за 2023 год наш товарооборот с государствами Содружества вырос на 5,8%, а в январе-марте прибавил еще свыше 6,5%».
Он отметил, что ВВП участников СНГ по итогам 2023 года увеличился на 3,8%, в то время как в странах ЕС — меньше чем на полпроцента.
Глава российского правительства заявил, что странам СНГ среди прочего необходимо обеспечить современные условия конкуренции, а также создавать независимую от внешней конъюнктуры расчётно-платежную архитектуру.
По его словам, необходимо наращивать взаимодействие в таможенной сфере, проводить согласованную антимонопольную политику, обеспечить справедливые условия конкуренции.
«Перед нами стоят и масштабные задачи развития транспортного комплекса, и создания независимой от внешней конъюнктуры расчётно-платежной архитектуры».
Также он указал на особое значение развития гуманитарных связей между странами Содружества.
Россия считает ключевой задачей углубление экономических связей на пространстве СНГ, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В 2024 году Россия председательствует в странах Содружества.
«Ключевой задачей считаем углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности, а также промышленной кооперации, логистики, экологии, инноваций, цифровизации».
Он также подчеркнул, что важно продолжать скоординированную работу для наращивания экономического и производственного потенциала Содружества, формировать новые механизмы взаимодействия.