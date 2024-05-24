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Лавров: оружие Запада уже наносит удары по объектам в РФ

Запад ведет войну против России, несмотря на обещания не поощрять удары за пределами Украины, заявил министр иностранных дел РФ.

Источник: РИА "Новости"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставляемое Украине оружие стран Запада уже наносит удары по гражданским объектам на территории России.

Лавров подчеркнул, что несмотря на заявления о том, что поставки не должны использоваться против России, действия Запада явно свидетельствуют о ведении войны против РФ.

«Американское оружие уже используется по самым разным объектам за пределами зоны боевых действий», — указал глава МИД России.

Исходим из того, что американское и другое западное оружие наносит удары по целям на территории РФ, прежде всего — по гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам.

Сергей Лавров
министр иностранных дел России

Министр также отметил, что заявления о том, что оружие не предназначается для применения на территории России, представляются лишь уловками, которыми США стремятся обмануть общественное мнение и членов НАТО.

Согласно данным Politico, из-за продвижения российских войск на харьковском направлении Украина запрашивает разрешение на удары американскими ракетами по территории России. Киев обратился к Вашингтону за помощью в идентификации целей на территории РФ, сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации The New York Times, после визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен предложил аннулировать запрет на подобные удары.

Лавров Сергей
НАТО