Лавров: оружие Запада уже наносит удары по объектам в РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставляемое Украине оружие стран Запада уже наносит удары по гражданским объектам на территории России.
Лавров подчеркнул, что несмотря на заявления о том, что поставки не должны использоваться против России, действия Запада явно свидетельствуют о ведении войны против РФ.
«Американское оружие уже используется по самым разным объектам за пределами зоны боевых действий», — указал глава МИД России.
Исходим из того, что американское и другое западное оружие наносит удары по целям на территории РФ, прежде всего — по гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам.
Министр также отметил, что заявления о том, что оружие не предназначается для применения на территории России, представляются лишь уловками, которыми США стремятся обмануть общественное мнение и членов НАТО.
По информации The New York Times, после визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен предложил аннулировать запрет на подобные удары.