Международный суд ООН вынес вердикт по операции Израиля в Рафахе

В частности, судьи постановили, что правительство Израиля должно гарантировать, что его вооруженные силы не совершат геноцид в отношении населения Газы, предпринять шаги по предотвращению и наказанию за призывы к таким действиям, а также обеспечить сохранение всех доказательств предполагаемого геноцида. В марте коллегия судей дополнительно поставила, что Израиль должен предоставить беспрепятственный доступ продовольственной помощи в Газу в связи с начинающимся там массовым голодом.