Алексей Логвиненко в составе официальной делегации прибыл в Пекин

— Прошло совсем немного времени после подписания протокола о намерениях сотрудничества между Ростовом и Китаем, но уже сегодня наше сотрудничество дает определенные результаты, — написал глава администрации. — В ходе встречи наши коллеги из Цзинаня подтвердили свое намерение и дальше активно содействовать установлению контактов между деловыми кругами Ростова и Китая. Именно поэтому в составе делегаций городов предприниматели, готовые развивать совместные производства автомобильной техники, осуществлять экспорт и импорт пищевой и промышленной продукции, поставки компьютерного оборудования, З-D принтеров, камер видеонаблюдения.