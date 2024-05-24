Алексей Логвиненко в составе официальной делегации прибыл в Пекин

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко совместно с коллегами в составе официальной делегации, которую возглавляет губернатор Василий Голубев, прибыл в Пекин, где проходят Дни Ростовской области в Китайской Народной Республике. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
В первый день рабочей поездки Алексей Логвиненко принял участие в бизнес-форуме по развитию торгово-экономического сотрудничества между Ростовской областью и Китаем, где встретился с делегацией китайского города — партнера Цзинань. Китайскую делегацию возглавляет председатель Совета народных депутатов Цзинаня Хань Цзинфэнь.
— Прошло совсем немного времени после подписания протокола о намерениях сотрудничества между Ростовом и Китаем, но уже сегодня наше сотрудничество дает определенные результаты, — написал глава администрации. — В ходе встречи наши коллеги из Цзинаня подтвердили свое намерение и дальше активно содействовать установлению контактов между деловыми кругами Ростова и Китая. Именно поэтому в составе делегаций городов предприниматели, готовые развивать совместные производства автомобильной техники, осуществлять экспорт и импорт пищевой и промышленной продукции, поставки компьютерного оборудования, З-D принтеров, камер видеонаблюдения.
Углубляется сотрудничество и в области образования. Растет количество китайских студентов, обучающихся в ростовских вузах, и ростовчан, получающих двойные дипломы в Донском институте провинции Шаньдунь, образованном на базе двух крупнейших вузов — ДГТУ И Шаньдуньского транспортного университета.