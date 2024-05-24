Румыния поддержит Молдавию при участии в миссиях под эгидой ЕС

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый находится с рабочим визитом в Бухаресте. Вместе с Тылваром он подписал второй протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Румынии и правительства Молдавии о сотрудничестве в военной сфере, первоначально подписанный в Кишиневе 20 апреля 2012 года.
«Документ позволит оказывать поддержку в подготовке к совместному участию в миссиях и операциях в рамках многонациональных организаций и коалиций, например, под эгидой Европейского Союза. Подписание этого акта имеет важное значение для усилий по повышению устойчивости Молдавии, направленных, в частности, на укрепление потенциала ее армии по внесению вклада в международную безопасность», — заявил Тылвар журналистам.
По его словам, помощь в сфере обороны и безопасности, которую Румыния предлагает властям в Кишиневе, носит многоплановый характер. Румыния учитывает нейтральный статус Молдавии и готова адаптировать свою поддержку к конкретным потребностям трансформации и модернизации Национальной армии.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.