Румыния поддержит Молдавию при участии в миссиях под эгидой ЕС

«Документ позволит оказывать поддержку в подготовке к совместному участию в миссиях и операциях в рамках многонациональных организаций и коалиций, например, под эгидой Европейского Союза. Подписание этого акта имеет важное значение для усилий по повышению устойчивости Молдавии, направленных, в частности, на укрепление потенциала ее армии по внесению вклада в международную безопасность», — заявил Тылвар журналистам.