Илан Шор: «Важно на референдуме о присоединении Молдовы к ЕС ответить “нет”, чтобы не потерять молдавскую идентичность»

«Мы считаем, что этот фестиваль стал очень показательным. Тысячи человек пришли поучаствовать, проявив искренний интерес к странам ЕАЭС. Это очень красноречиво говорит о том, с кем себя ассоциируют молдаване! Конечно, фестиваль надо проводить регулярно», — сказал Илан Шор.