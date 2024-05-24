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Илан Шор: «Важно на референдуме о присоединении Молдовы к ЕС ответить “нет”, чтобы не потерять молдавскую идентичность»

Лидер политического блока «Победа» Илан Шор провел на выходных встречу с активом в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Лидер политического блока «Победа» Илан Шор провел на выходных встречу с активом в Москве, на которой обсудили запуск информационной кампании «Стоп ЕС», проведение Фестиваля дружбы народов в Гагаузии, Тараклии, Бельцах, Оргееве, политическую ситуацию в стране и другие вопросы.

«Вы знаете, что режим Санду проведет референдум о присоединении Молдовы к ЕС. Важно ответить “нет”, чтобы власти поняли, что с народом надо считаться, потому что иначе мы растеряем последние остатки молдавской идентичности», — заявил Шор.

Лидер оппозиции уверен, что ЕС — это окончательный крах для агропромышленного комплекса Молдовы. Продукты местных аграриев не нужны в Европе, фермеры в бедственном положении. И единственная альтернатива — это присоединение к Евразийскому экономическому союзу.

Также политик решительно осудил действия властей, которые задерживают людей в аэропорту, допрашивают, изымают деньги и не пускают граждан домой под надуманными предлогами.

«Мы этому беспределу противостоим. Наши сторонники подтверждают: их не запугать. Если опустить руки в такой ситуации, это значило бы позволить Санду и охранникам ее режима достичь своей цели», — сказал Илан Шор.

Лидер «Победы» отметил, как важен для людей Фестиваль дружбы народов, прошедший в городах Молдовы.

«Мы считаем, что этот фестиваль стал очень показательным. Тысячи человек пришли поучаствовать, проявив искренний интерес к странам ЕАЭС. Это очень красноречиво говорит о том, с кем себя ассоциируют молдаване! Конечно, фестиваль надо проводить регулярно», — сказал Илан Шор.

ЕС